Devisen Wien (9.00) - Euro legt im Frühhandel klar zu

Der Euro hat am Dienstag im Frühhandel gegen dem US-Dollar deutlich zugelegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung gegen 9 Uhr 1,1004 US-Dollar und damit rund 0,6 Prozent mehr als am gestrigen Montag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0960 Dollar festgesetzt.

Die Hoffnung auf eine Entspannung um Ukraine-Krieg hat sich zuletzt nicht bestätigt. Gestrige Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine brachten keinen Durchbruch. Die Gespräche im Online-Format sollen heute fortgesetzt werden.

Am heutigen Dienstag dürften vor allem Konjunkturdaten aus Deutschland die Blicke auf sich ziehen. Der viel beachtete ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen steht am Vormittag zur Veröffentlichung an und dürfte dabei einen Einblick in die konjunkturelle Stimmungslage bringen. Wie die Experten der Helaba kommentierten, sollte ein massiver Rückgang des ZEW-Saldos nicht überraschen. In den USA stehen Preisdaten von der Unternehmensebene an.

pma/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759