Devisen Wien (9.00) - Euro legt zu auf 0,9938 Dollar

Der Euro hat am Dienstag im Frühhandel gegen den US-Dollar etwas Boden gut gemacht. Die Gemeinschaftswährung stieg bis gegen 9 Uhr auf 0,9938 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs am Montag mit 0,9914 Dollar ermittelt.

Das bestimmende Thema im Devisenhandel ist weiter die Geldpolitik der Notenbanken. Belastet wurde der Dollar im Frühhandel von der Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei ihrem Zinserhöhungskurs im Kampf gegen die Inflation mit Rücksicht auf die schwächelnde Konjunktur das Tempo etwas drosseln könnte.

Eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte bei der am Mittwoch anstehenden Sitzung der Fed gilt zwar weiter als praktisch fix. Einige Marktteilnehmer hoffen nun aber, dass die Notenbanker in ihren begleitenden Kommentaren einen moderateren Kurs für die Zukunft signalisieren könnten.

Impulse könnte vor diesem Hintergrund auch die am Nachmittag anstehende Veröffentlichung des ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA liefern. "Das wohl wichtigste konjunkturelle Stimmungsbarometer in den USA steht dabei unter gemischten, per saldo aber leicht schwächeren Vorzeichen", schreiben die Analysten der Helaba in der Früh. So waren die schon veröffentlichten regionalen Umfragen von Oktober teilweise besser, teilweise schwächer ausgefallen.

mik

