Devisen Wien (9.00) - Euro rutscht unter 1,09 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag im frühen europäischen Handel tiefer gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0896 Dollar und damit unter den 1,0912 Dollar vom Vorabend und auch unter der Marke von 1,09 Dollar. Am Vortag war der Kurs des Euro nach geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) stark unter Druck geraten.

Die EZB hatte am Donnerstag wie allgemein erwartet den Leitzins zur Eindämmung der hohen Inflation deutlich um 0,50 Prozentpunkt auf 3,0 Prozent angehoben. Außerdem machten die Währungshüter klar, dass im März ein weiterer Zinsschritt von 0,50 Prozentpunkte erfolgen wird. Trotz der Aussicht auf weiter steigende Zinsen geriet der Kurs des Euro unter Druck.

"Fed, EZB und BoE haben geliefert und ihre Leitzinsen erwartungsgemäß erhöht sowie weitere Schritte in Aussicht gestellt. Dennoch gibt es Zweifel an der Entschlossenheit der Zentralbanken und so haben Marktteilnehmer ihre Zinserwartungen reduziert und nicht erhöht. Das Zinshoch bei der Fed wird deutlich unter 5 Prozent gesehen und ab dem Sommer werden schon wieder Zinssenkungen eskomptiert. Auch bei der EZB wurden die Zinserwartungen nach unten angepasst", hieß es von den Experten der Helaba.

Datenseitig dürfte es am Freitag zunächst ruhig bleiben, aus der Eurozone kommen dann am späten Vormittag die Erzeugerpreise für Dezember - bevor dann am Nachmittag mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Jänner das Datenhighlight des Tages veröffentlicht wird. Die Vorgaben sind laut den Ökonomen der Helaba durchwachsen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe befinde sich zwar weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau, der ADP-Report hatte zuletzt aber enttäuscht und nur etwas mehr als hunderttausend neue Stellen in der Privatwirtschaft gezeigt, hieß es.

