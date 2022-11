Devisen Wien (9.00) - Euro steigt weiter auf 1,0244 Dollar

Der Euro hat am Freitag im Frühhandel weiter Boden gegen den Dollar gut gemacht und damit den höchsten Stand seit 3 Monaten erreicht. Gegen 9.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0244 Dollar, nach 1,0178 Dollar am Vorabend. Nachwirken dürften weiter die US-Inflationsdaten vom Vortag. Der Dollar hatte bereits am Vortag nach überraschend glimpflich ausgefallenen Preisdaten gegen den Euro nachgegeben.

Der gemeldete Preisauftrieb im Oktober war mit 7,7 Prozent moderater als erwartet ausgefallen. Dies könnte den Druck auf die US-Notenbank Fed verringern, die Leitzinsen weiter deutlich anzuheben. "Fed-Vertreter halten es zwar für verfrüht, von einer Zinspause zu sprechen, die Zinserhöhungsschritte könnten zukünftig aber kleiner werden", schreiben die Analysten der Helaba.

Auch aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild für den Euro mit den jüngsten Anstiegen verbessert, so die Experten. Mit dem Sprung über die Marke von 1,02 Dollar sehen sie nun aus technischer Sicht Raum bis 1,0370 Dollar.

mik/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759