Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel etwa höher

Der Euro hat sich am Mittwoch im Frühhandel etwas höher gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0961 Dollar, was einem Anstieg gegenüber dem Wert vom Vorabend bei 1,0942 Dollar entspricht. Allerdings notierte der Euro damit weiterhin unter der Marke von 1,10 Dollar.

"Der Euro scheint zwischen 1,09 und 1,10 US-Dollar sein vorläufiges Gleichgewicht gefunden zu haben. Steigen die Hoffnungen auf eine friedliche Lösung des Ukraine-Konflikts, tendiert der Euro fester, werden derartige Hoffnungen enttäuscht und erhöht sich die Risikoaversion, tendiert der Euro leichter. Insofern bleibt der Ausblick vom Nachrichtenfluss abhängig", meinen die Experten der Helaba.

Zuletzt hatte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky zu den Gesprächen mit Russland über ein Ende des Krieges vorsichtig optimistisch geäußert. Die Verhandlungspositionen hörten sich realistischer an, sagte er in einer in der Nacht zu Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft. Bis die Ukraine zufrieden sein könne, dauere es aber noch. "Wir alle wollen so schnell wie möglich Frieden und Sieg", meinte der Präsident. "Aber es braucht Mühe und Geduld."

Nach Börsenschluss in Europa rückt dann die US-Notenbank Fed in den Fokus, sie entscheidet über die erste Erhöhung des Leitzinses seit Beginn der Coronavirus-Pandemie. Der Leitzins liegt derzeit noch in der extrem niedrigen Spanne von 0,0 bis 0,25 Prozent. Experten rechnen wegen der anhaltend hohen Inflationsrate nun mit einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte.

kat/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759