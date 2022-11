Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel etwas fester

Der Euro hat im Frühhandel zum US-Dollar etwas zugelegt. Etwas nach 8.45 Uhr stieg die Gemeinschaftswährung auf 1,0419 Dollar nach 1,0408 Dollar zum Vortagesschluss. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtwert für die Währung am Donnerstag mit 1,0413 Dollar festgelegt.

"Dem Euro ist es gelungen, die 200-Tagelinie zu überwinden", kommentieren die Analysten der Helaba. "Zwar fehlt noch der entscheidende Schritt über das Hoch der Vorwoche bei 1,0479, die Indikationen im Tageschart sind aber weiterhin freundlich und lassen Kursgewinne erwarten."

Datenseitig sind keine großen Impulse zu erwarten. Wie in der Früh bekannt wurde, hat sich das Konsumklima in Deutschland auf niedrigem Niveau etwas stabilisiert. Die deutsche Wirtschaft in dann im 3. Quartal etwas stärker gewachsen als erwartet. Der private Konsum habe die Entwicklung angetrieben, hieß es.

spo/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759