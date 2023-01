Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel etwas fester

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0749 US-Dollar nach 1,0739 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Dienstag auf 1,0723 Dollar festgesetzt.

"Der Euro hat von der rückläufigen US-Zinsfantasie und dem geringer werdenden US-Zinsvorteil profitiert und wichtige Widerstände ins Visier genommen", schreiben die Experten der Helaba Bank zu den jüngsten Gewinnen der Gemeinschaftswährung gegenüber der US-Währung.

Am Mittwoch stünden keine marktbewegenden Datenveröffentlichungen auf dem Programm, so die Marktexperten. Analysten und Anleger warten schon gespannt auf neue Inflationsdaten aus den USA, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Sie gelten als mitentscheidend für den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank Fed.

ISIN EU0009652759 EU0009652759