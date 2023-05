Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh mit leichten Kursgewinnen zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0929 Dollar, nachdem sie am Vorabend noch bei 1,016 Dollar gelegen hatte. Am Donnerstag hatte der Euro unter einer breit angelegten Stärke des US-Dollars gelitten und war bis auf 1,0900 Dollar gesunken.

"Der Euro ist gestern unter Druck gekommen. Die für die Fed eskomptierten Zinssenkungen bis zum Jahresende könnten sich als verfrüht herausstellen, was dem US-Dollar zugutekommt. Derweil ist der Zinserhöhungszyklus der EZB noch nicht beendet und erste Senkungen in weiter Ferne. Insofern gibt es aus fundamentaler Sicht wenig Spielraum für fortgesetzte Kursverluste des Euros, zumal das Problem der Schuldenobergrenze in den USA noch immer nicht gelöst ist", fassen die Experten der Helaba zusammen.

Datenseitig steht zum Wochenschluss neben Inflationszahlen aus Frankreich und Spanien, die beide die Markterwartungen trafen, vor allem das Stimmungsbarometer der Universität Michigan für Mai, das am Nachmittag veröffentlicht wird, im Fokus. Der Index wird von der Helaba leicht schwächer erwartet als noch im April.

"Die eher magere konjunkturelle Perspektive würde damit nicht verbessert. Um aber die ausgeprägten Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed nochmals zu forcieren, bedürfte es wohl eines kräftigeren Rückgangs der Verbraucherlaune", so die Experten weiter.

kat/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759