Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel etwas leichter

Der Eurokurs hat sich am Mittwoch in der Früh etwas tiefer präsentiert. Gegen 9.00 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0851 Dollar und damit etwas weniger als noch am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0882 (Montag: 1,0843) Dollar festgelegt.

Zahlen zur Verbraucherstimmung aus Deutschland überraschten positiv. Das Barometer für das Konsumklima im Juni kletterte überraschend deutlich um 3,1 auf minus 20,9 Punkte, wie die GfK und das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Mittwoch mitteilten. Befragte Experten hatten nur mit einem Anstieg auf minus 22,5 gerechnet.

Im weiteren Tagesverlauf werden Geld- und Kreditdaten aus dem Währungsraum sowie Inflationsdaten aus Deutschland erwartet. In den USA veröffentlicht die Zentralbank Federal Reserve am Abend ihren Konjunkturbericht Beige Book.

