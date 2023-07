Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel etwas schwächer

Die europäische Gemeinschaftswährung hat am Montag im Frühhandel gegenüber dem US-Dollar etwas an Wert verloren. Ein Euro war kurz vor 9 Uhr 1,1011 Dollar wert. Zum Vergleich: Am Freitagabend gegen 21 Uhr wurde der Euro im New Yorker Handel noch für 1,1022 Dollar gehandelt.

"Der Realrenditevorteil der USA gegenüber der Eurozone ist in der letzten Zeit größer geworden, was auch damit zu begründen ist, dass die Inflationserwartungen in der Eurozone stärker gestiegen sind", begründen die Analysten der Helaba die aktuelle Euro-Schwäche. Indem die beiden Notenbanken Fed und EZB vergangene Woche nochmal die Zinsen erhöht haben, hätten sie "die Tür für eine Pause im Zinserhöhungszyklus geöffnet".

Datenseitig dürften heute dann die Inflationsdaten für die Eurozone von Bedeutung sein, auch wenn es laut den Helaba-Experten zu keiner Überraschung kommen sollte. Mehrere Länder hätten ihre Preiszahlen schon veröffentlicht und einen nachlassenden Inflationsdruck angezeigt.

spo/kve

ISIN EU0009652759 EU0009652759