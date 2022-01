Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel etwas tiefer

Der Euro hat sich am Freitag im frühen europäischen Handel geringfügig tiefer zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,1135 Dollar und damit ein wenig unter dem Wert vom Vorabend bei 1,1140 Dollar.

"Die Entschlossenheit der Fed im Gegensatz zur zögerlichen EZB hat den Euro unter Druck gebracht, der bei 1,1130 USD den tiefsten Stand seit dem Sommer 2020 erreicht hat. Der Ausblick verdüstert sich mit dem neuen Impulstief und aufgrund der Tatsache, dass gleitende Durchschnitte und eine Konsolidierungsformation nach unten durchbrochen wurden. Ein Rückfall bis 1,10 USD ist denkbar", meinen die Devisenexperten mit Blick auf die Charttechnik.

Konjunkturdatenseitig stehen in Europa deutsche Wachstumszahlen zum vierten Quartal an, die etwas zurückgehen dürften. "Daher werden die Akteure den Blick in Europa wohl verstärkt auf das Geldmengenaggregat M3 lenken. Die Zuwachsrate dürfte weiter abnehmen und so der EZB etwas Luft in ihrer abwartenden Haltung geben", schreiben die Experten der Helaba.

In den USA stehen Deflatoren des privaten Konsums im Kalender, die laut Helaba auf den vorhandenen Inflationsdruck hinweisen werden.

