Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel etwas tiefer

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel ein wenig tiefer gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 9.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1018 Dollar und damit ein wenig unter dem Wert vom Vorabend bei 1,1024 Dollar, aber weiterhin über der Schwelle von 1,10 Dollar.

"Vonseiten konjunktureller Datenveröffentlichungen erhielten die Marktteilnehmer gestern keine Impulse und trotzdem oder gerade deswegen setzte sich eine insgesamt freundliche Stimmung durch. Der Aktienmarkt und der Euro profitierten von etwas geringerer Risikoaversion", meinen die Experten der Helaba.

Von Konjunkturdatenseite dürfte es auch heute laut Marktexperten kaum Impulse geben, in den USA stehen die Neubauverkäufe im Kalender, die höher erwartet werden; in der Eurozone das Verbrauchervertrauen - dieses dürfte darauf aufmerksam machen, "dass Krieg und Inflation den Konsumenten die Kauflaune verhageln", meint die Helaba.

Insgesamt stehen weiterhin der Ukraine Krieg und die Inflations-und Zinsentwicklungen im Fokus. In Hinblick auf letztere dürften vor allem die heutigen Reden einiger wichtiger Notenbankmitglieder aus den USA und Europa von Bedeutung sein.

"Die anhaltenden militärischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und der sich verschärfende Ost-West-Konflikt bergen zwar Konjunkturrisiken, dennoch stehen die Zentralbanken wegen der hohen Inflation unter Druck, ihre expansive Geldpolitik zu beenden. Während die EZB noch immer relativ zögerlich ist, hat die Fed inzwischen klargemacht, dass sie entschieden gegen die zu hohe Inflation vorgehen will und notfalls auch einen oder mehrere große Zinsschritte in Betracht ziehen wird", schreiben die Ökonomen der Helaba.

kat/sto

