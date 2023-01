Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel fester

Der Euro konnte im Frühhandel wieder die Marke von 1,08 US-Dollar überwinden. Die Gemeinschaftswährung erholt sich damit etwas von den Vortagesverlusten. Der Euro hatte sich infolge von Gerüchten über eine langsamere Gangart bei den EZB-Zinserhöhungen abgeschwächt, kommentierten die Analysten der Helaba.

Gegen 9 Uhr war ein Euro 1,0828 Dollar wert, am Vorabend waren es noch 1,0786 Dollar. Für den Aufschwung in der Früh dürfte Frankreichs EZB-Mitglied Francois Villeroy de Galhau gesorgt haben. Es sei zu früh, um über die Zinsentscheidung im März zu spekulieren, sagte er in der Früh. Der Hinweis von EZB-Präsidentin Lagarde auf einen 50-Basispunkte-Zinsschritt sei weiterhin gültig, so Villeroy de Galhau.

Für den japanischen Yen ging es in der Früh sowohl gegenüber dem Dollar als auch dem Euro nach unten. Die Bank of Japan (BoJ) hatte angekündigt, an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten zu wollen.

Im Tagesverlauf stehen einige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone und Großbritannien werden Inflationsdaten veröffentlicht. In den USA werden unter anderem Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel und Produktionszahlen aus der Industrie erwartet.

