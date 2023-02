Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel fester

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh höher notiert. Die Gemeinschaftswährung war kurz vor 9 Uhr 1,0746 US-Dollar wert. Am Vorabend gegen 21 Uhr hatte der Euro in New York bei 1,0721 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0700 Dollar festgesetzt.

US-Notenbankchef Powell hatte zwar auf einer Veranstaltung in Washington künftige Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation in Aussicht gestellt und damit den Dollar zwischenzeitlich gestützt. Es dürften voraussichtlich weitere Maßnahmen notwendig sein, sagte er. Unter dem Strich aber sahen Experten in den Aussagen kaum Neues.

Auch heute stehen am Nachmittag und Abend wieder mehrere Reden von US-Notenbänkern auf dem Programm und könnten das Geschehen am Devisenmarkt beeinflussen.

spo/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759