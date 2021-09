Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel im Plus

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Geschäft höher gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.10 Uhr bei 1,1772 Dollar, nachdem sie am Vorabend noch bei 1,1756 Dollar gelegen war. Damit lag der Euro aber weiterhin unter der Marke von 1,18 Dollar.

"Der Euro hatte sich bereits ohne erkennbaren fundamentalen Grund abgeschwächt. Der überraschende Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze hat die Entwicklung dann untermauert. Heute steht mit dem Michigan Sentiment die wohl wichtigste Verbraucherstimmung in den USA zur Veröffentlichung an und ein Wert oberhalb der Konsensschätzung könnte den Euro tendenziell belasten", schreiben die Devisenexperten der Helaba.

Am Nachmittag steht in den USA die Verbraucherumfrage der Universität Michigan, das Michigan Sentiment, zur Veröffentlichung an. "Bezüglich des Michigan Sentiments sind wir optimistischer eingestellt als der Konsens, sodass die Tapering-Diskussion fortgesetzt werden dürfte. Bis zur FOMC-Sitzung nächste Woche Mittwoch müssen sich Marktteilnehmer aber in Geduld üben, denn bis dahin gibt es mit Ausnahme der heutigen Verbraucherstimmung weder wichtige Datenveröffentlichungen noch Rede-Beiträge vonseiten der Fed", schreiben die Experten der Helaba.

kat/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759