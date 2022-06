Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel im Plus

Der Euro hat sich am Freitag im Frühhandel etwas höher gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 9.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0755 Dollar und damit über dem Wert vom Vorabend bei 1,0745 Dollar. Aus Übersee werden am Nachmittag die marktbestimmenden Daten des Tages erwartet - am Nachmittag wird dort der US-Arbeitsmarktbericht für Mai veröffentlicht.

"Der Euro hat sich zuletzt gut behauptet, angesichts der robust zu erwartenden US-Daten könnte das Potenzial nach oben zunächst aber begrenzt sein. Der Arbeitsmarktbericht und der ISM-Serviceindex werden Erwartungen weiterer deutlicher Zinserhöhungen seitens der US-Notenbank wohl unterstützen", hieß es von den Experten der Helaba dazu.

In Europa könnten die EWU-Einkaufsmanagerindizes Impulse für den Euro liefern, die Vorabschätzungen hatten laut Helaba ein solides Bild gezeichnet. "Daher ist nicht davon auszugehen, dass die EZB-Zinserwartungen in nennenswertem Maße beeinflusst werden. Auch ist nicht mit einer Veränderung der Zinspolitik beim EZB-Ratstreffen in der nächsten Woche zu rechnen, aber doch die Vorbereitung für die Zinswende im kommenden Monat. Ob es im Juli ein Schritt um 25 oder 50 Basispunkte wird, dazu gibt es widersprüchliche Aussagen von Ratsmitgliedern", so die Experten weiter.

Unerwartet starke Konjunkturdaten kamen in der Früh bereits aus Deutschland: Dort haben sich die Exporte im April vom Schock nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine überraschend stark erholt. Sie wuchsen wegen gut laufender Geschäfte mit den USA und den Euro-Ländern um 4,4 Prozent zum Vormonat auf 126,4 Mrd. Euro. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg von 1,5 Prozent gerechnet.

