Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel kaum bewegt

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel praktisch unverändert zum US-Dollar gezeigt. Gegen 9.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0985 Dollar, und damit nur geringfügig höher als am Vorabend bei 1,0980 Dollar. Weiterhin im Fokus stehen die Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine.

"Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Ukraine-Krieges wurden zuletzt leider enttäuscht. Fortschritte hinsichtlich einer dauerhaften Waffenruhe gab es nicht. Zwar soll es weitere Gespräche mit Russland geben, die Fronten sind aber verhärtet und die militärische Auseinandersetzung wird unvermindert fortgesetzt", meinen die Experten der Helaba.

Auch das derzeitige Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Versailles steht ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges. "Dabei geht es nicht nur um Sanktionen und die Frage, wie sich die EU mittel- bis langfristig von der Abhängigkeit russischer Energieimporte lösen kann, sondern auch darum, ob gemeinsame EU-Anleihen zur Finanzierung der Militär- und Energieausgaben aufgelegt werden sollen", so die Helaba weiter.

Von Konjunkturdatenseite steht heute vor allem das Michigan Sentiment, der von der Universität Michigan erhobene Index des US-Verbrauchervertrauens, im Fokus. Die Konsumfreude dürfte angesichts der hohen Inflation leiden - die Erwartungen sollten nicht zu hoch gesteckt werden, meinen die Ökonomen der Helaba im Vorfeld der Veröffentlichung.

