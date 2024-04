Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel kaum bewegt

Der Eurokurs hat sich am Montag in der Früh nur wenig verändert gezeigt. Gegen 9.00 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0833 US-Dollar und damit etwas weniger als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0841 (Donnerstag: 1,0852) Dollar festgesetzt.

Produktionsdaten aus der deutschen Industrie fielen in der Früh unerwartet stark aus, beeinflussten den Eurokurs jedoch kaum. Das Sentix-Institut veröffentlicht im Laufe des Vormittags sein monatliches Konjunkturbarometer.

Richtungsweisende Daten werden erst mit den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch erwartet. Am Donnerstag folgt der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Zuletzt hatten Vertreter der Notenbank jedoch immer wieder betont, dass die Datenlage zu dieser Sitzung noch nicht ausreichen werde, um den Leitzins anzupassen.

