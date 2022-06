Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel kaum verändert

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel kaum verändert gegenüber dem Vortageskurs tendiert. Gegen 9 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0714 US-Dollar. Am gestrigen Mittwoch lag der Schlusskurs bei 1,0717 US-Dollar.

Am heutigen Nachmittag richten sich die Blicke auf die Europäische Zentralbank (EZB). Diese hält ihre Zinssitzung ab und steht dabei vor einer richtungsweisenden Zinsentscheidung. Angesichts der sehr hohen Inflation dürften die Notenbanker die geldpolitische Wende einleiten.

Einerseits dürfte die EZB laut Experten das Ende ihrer Netto-Anleihekäufe verkünden. Andererseits werden die Geldpolitiker wohl auch eine erste Zinsanhebung für die Sitzung im Juli signalisieren. Es wäre die erste Zinsstraffung seit mehr als einem Jahrzehnt.

Seit Mitte Mai hat sich der Euro infolge der gestiegenen Zinserwartungen an die EZB erholt. Diese haben auch am gestrigen Handelstag wieder zugenommen. Laut den Experten der Helaba ist bei der heutigen an die Zinsentscheidung anschließenden Pressekonferenz zu bezweifeln, dass der EZB-Rat und die EZB-Präsidentin Christine Lagarde ein klares Bekenntnis zu einem beschleunigten Zinserhöhungszyklus abgeben. "Daher wird der Euro im Nachgang wohl kaum Dynamik auf der Oberseite generieren", rechnen die Helaba-Analysten mit wenig Aufwärtspotenzial für die Gemeinschaftswährung.

pma/ste

