Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel knapp im Plus

Der Euro zeigte sich am Freitag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht im Plus. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 0,9971 Dollar, nach 0,9968 zum Vortagesschluss. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Referenzkurs am Donnerstag bei 1,0037 Dollar festgesetzt.

Die Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag und die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen habe die Anleger nicht überrascht, schreiben die Analysten der Helaba. Die EZB kündigte zudem an, dass es noch nicht zu einem Abbau der Anleihebestände der Notenbank kommen soll. Der Euro verlor am Vortag etwas an Wert, nachdem er am Mittwoch noch deutlich zugelegt hatte.

"Mit Kaufsignalen der quantitativen Indikatoren besteht aber die Chance auf weitere Befestigungen", kommentieren die Marktexperten aus Chart-technischer Sicht. "Die 100-Tagelinie ist dabei die erste Hürde und konnte gestern nicht überwunden werden".

