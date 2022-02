Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel leicht höher

Der Euro hat am Freitag im Frühhandel leicht höher notiert. Gegen 9 Uhr stand die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt bei 1,1373 US-Dollar. Am gestrigen Donnerstag lag der Kurs zuletzt bei 1,1360 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1370 Dollar festgesetzt.

Sowohl an den Aktienmärkten als auch am Devisenmarkt herrschte zum Handelsauftakt eine etwas aufgehellte Stimmung. Die Aussicht auf weitere Verhandlungen in der Ukraine-Krise ließ den Pessimismus des gestrigen Handelstags wieder etwas weichen. Laut Medienberichten wollen sich in der kommenden Woche die beiden Außenminister der USA und Russlands, Antony Blinken und Sergej Lawrow, treffen. Die Lage in dem Konflikt bleibt jedoch angespannt.

Datenseitig richtet sich das Interesse am Freitag wohl auf Zahlen vom US-Immobilienmarkt. Laut den Helaba-Experten sind die Vorgaben dabei leicht negativ und das Überraschungspotenzial erscheint begrenzt.

pma/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759