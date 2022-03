Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel leicht schwächer

Der Eurokurs hat am Freitag im Frühhandel leicht nachgegeben. Zuletzt stand die Gemeinschaftswährung bei 1,1079 US-Dollar und damit rund 0,1 Prozent tiefer als zuletzt am gestrigen Donnerstag zu Handelsschluss. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1051 Dollar festgesetzt.

Der Krieg in der Ukraine bleibt das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. Eine baldige Deeskalation zeichnet sich laut Experten weiterhin nicht ab. Etwas Erleichterung brachten zuletzt Meldungen, wonach Russland fällige Zinszahlungen auf Anleihen im Volumen von 117 Millionen Dollar offenbar bedienen konnte. Die strengen Sanktionen des Westens infolge des russischen Einmarsches in der Ukraine hatten zuletzt befürchten lassen, dass ein Zahlungsausfall Russlands droht.

Am heutigen Freitagnachmittag wird es zum Ukraine-Krieg ein Telefonat zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping geben. China ist der wichtigste Verbündete Russlands, lässt aber bei dem Angriff auf die Ukraine eine gewisse Distanz erkennen.

Von Konjunkturdatenseite sind am Freitag keine großen Bewegungen zu erwarten. Es stehen lediglich Daten zum Häusermarkt in den USA an, sowie der US-Index der Frühindikatoren.

pma/spo

