Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel tiefer

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel mit Abschlägen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0825 Dollar und damit unter dem Wert von gestern Abend bei 1,0843 Dollar. Sorgen vor einem großen Zinsschritt der US-Notenbank Fed dürften den Euro belasten.

Marktteilnehmer verwiesen dazu auf Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der über eine solche Maßnahme auf der nächsten Sitzung der Fed Anfang Mai gesprochen hatte. Eine Anhebung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte liege auf dem Tisch, äußerte sich Powell.

"Die Zinserwartungen ziehen dies- und jenseits des Atlantiks weiter an, was insbesondere bei den europäischen Geldmarktsätzen und beim Euro zu spüren ist, denn eine ganze Reihe von EZB-Vertretern hat in den letzten Tagen einen Zinsschritt im Juli als eine Möglichkeit bezeichnet. Auch die Erwartungen bezüglich der Fed steigen weiter an, nachdem auch Fed-Chef Powell eine schnellere Gangart signalisierte", schreibt die Helaba.

Datenseitig stehe heute die Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindizes (PMI) unter anderem in Deutschland und der Eurozone an. In Japan hatten die Daten laut den Experten der Helaba ein gemischtes, per saldo aber solides Bild abgegeben. "In Deutschland und der Eurozone stellt sich die Frage, inwieweit das Sentiment vor allem im Verarbeitenden Gewerbe durch den Krieg in der Ukraine, hohe Preissteigerungen aber auch beispielsweise durch Anti-Corona-Maßnahmen in China belastet wird", so die Helaba weiter.

