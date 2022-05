Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel wenig bewegt

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zuletzt knapp unter dem gestrigen Schlusskurs notiert. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 9 Uhr 1,05594 US-Dollar. Am gestrigen Montag hatte der Euro zum Schluss bei einem Kurs von 1,05611 Dollar gelegen. Der Referenzkurs wurde zum Wochenauftakt durch die Europäische Zentralbank (EZB) bei 1,0559 Dollar festgesetzt.

Am Berichtstag dürfte vor allem die monatliche Umfrage zu den Konjunkturerwartungen in Deutschland durch das ZEW-Institut das Interesse der Anleger auf sich ziehen. Nachdem der Indikator im März wegen des Ukraine-Kriegs in historischem Ausmaß eingebrochen und im April weiter gefallen war, wird für Mai mit einer erneuten Eintrübung gerechnet. Laut den Experten der Helaba habe die gestrige sentix-Investorenumfrage schlechte Vorgaben für die ZEW-Umfrage geliefert.

Der Euro könne derzeit kaum Profit aus den Spekulationen rund um höhere Zinsen seitens der EZB schlagen, wie es im heutigen Tagesausblick der Helaba heißt. Die Gründe dafür liegen laut den Analysten einerseits darin, dass die hohen Erwartungen an steigende Zinsen durch die Fed ein Gegengewicht darstellen. Andererseits könne der Dollar derzeit seinen Safe-Haven-Status ausspielen. "Zudem ist Europa unmittelbarer durch den Krieg in der Ukraine betroffen und Stimmungseintrübungen sind hier jüngst deutlicher ausgefallen als in den USA", führen die Experten der Helaba einen weiteren Grund auf, warum der Euro derzeit nicht vom Fleck kommt.

