Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert im frühen Handel wenig verändert

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh mit geringfügig leichteren Kursen zum US-Dollar gezeigt. Gegen 9.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1020 Dollar, am Vorabend hatte sie bei 1,024 Dollar gelegen. Damit konnte sich der Euro aber weiterhin über der 1,10 Dollar-Marke halten. Laut den Devisenexperten der Helaba befindet sich der Euro befindet auf technischer Seite gegenüber dem US-Dollar im Vorteil.

Zum Wochenausklang steht eine Fülle an Daten im Kalender, die Impulse für die Währungen liefern könnten. "Hinweise auf die in der nächsten Woche anstehenden Zinsentscheidungen der wichtigen Zentralbanken dies- und jenseits des Atlantiks wird es zumindest vonseiten der Notenbankvertreter nicht mehr geben und so richten die Marktteilnehmer den Blick auf die eingehenden Konjunkturdaten oder die Schlagzeilen rund um den Bankensektor", schreiben die Experten der Helaba.

Zum Wochenausklang stehen datenseitig Inflationswerte des laufenden Monats aus Frankreich und Deutschland sowie die BIP-Zahlen aus Deutschland und der Eurozone im Fokus. In den USA werden am Nachmittag für die US-Notenbank Fed besonders relevante Inflationszahlen vorgelegt. Bereits veröffentlicht wurden die deutschen Einfuhrpreise, die im März zum Vorjahresmonat um 3,8 Prozent fielen - die Einfuhrpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet.

"An der Erwartung noch mal steigender Zinsen wird aber kaum zu rütteln sein. Eher werden die heutigen europäischen Zahlen die Erhöhungserwartungen untermauern. Mehrheitlich gehen die Akteure von jeweils 25 Basispunkten sowohl bei der EZB als auch bei der Fed aus", so die Helaba weiter.

kat/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759