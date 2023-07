Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert in der Früh wieder etwas fester

Der Euro hat in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas an Wert gewonnen. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte kurz vor 9 Uhr bei 1,1228 Dollar. Zum Vergleich: Am Vorabend gegen 21 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung in New York mit 1,1202 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1222 Dollar festgesetzt.

Der Euro erholte sich damit in der Früh etwas von den Vortagesverlusten. "Die Zinserwartungen bezüglich der Europäischen Zentralbank sind gedämpft, wofür unter anderem zurückhaltende Äußerungen von Notenbankvertretern verantwortlich zeichnen", schreiben die Analysten der Helaba.

Datenseitig seien dann die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe am Nachmittag zu beachten. "Nur ein überraschend kräftiger Rückgang der Erstanträge könnte Erwartungen weiterer Zinserhöhung (der US-Notenbank Fed; Anm.) wieder forcieren", so die Experten.

spo

