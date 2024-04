Devisen Wien (9.00) - Euro tendiert leichter zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag im Frühhandel mit Abschlägen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0829 Dollar und damit unter dem Wert vom Vorabend bei 1,0851 Dollar.

Im Fokus der Märkte stehen zum Wochenausklang Aussagen von Fed-Banker Neel Kashkari - er hatte sich am Vorabend zurückhaltend zu möglichen Zinssenkungen in diesem Jahr geäußert. "Wenn sich die Inflation weiterhin seitwärts bewegt, dann würde ich infrage stellen, ob wir diese Zinssenkungen überhaupt vornehmen müssen", sagte Kashkari. "Die Wirtschaft hat im Moment viel Schwung." Die Finanzmärkte spekulierten zuletzt auf eine erste Senkung im Juni.

Die am Nachmittag anstehenden US-Konjunkturdaten werden angesichts dieser Aussagen besondere Beachtung finden, nämlich der US-Arbeitsmarktbericht für März. "Sollte der US-Arbeitsmarktbericht das Bild bestätigen, wonach sich die Fed mit der Zinswende noch etwas Zeit lassen kann, könnte der Druck auf den Euro wieder größer werden", meinen die Experten der Helaba.

Bereits veröffentlicht wurden deutsche Industriezahlen. Die deutsche Industrie hat im Februar wieder etwas mehr Aufträge erhalten. Der Auftragseingang stieg im Monatsvergleich um 0,2 Prozent, Analysten hatten allerdings einen etwas stärkeren Zuwachs um 0,7 Prozent erwartet.

Laut den Ökonomen der Commerzbank lasse sich der Anstieg aber allein auf eine etwas größere Anzahl an Großaufträgen zurückführen, rechne man diese heraus ergebe sich ein neuerliches Minus. "Der Trend bei der Nachfrage nach deutschen Industriegütern zeigt also weiter nach unten. Eine schnelle Wende bei der Industriekonjunktur ist trotz der zuletzt etwas besseren Stimmung bei den Unternehmen noch nicht in Sicht", resümiert Ralph Solveen von der Commerzbank.

kat/mha

ISIN EU0009652759 EU0009652759