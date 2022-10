Devisen Wien (9.00) - Euro vor EZB-Entscheid stabil bei 1,0060 Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Devisenhandel vorerst kaum gegen den Dollar bewegt. Gegen 9 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,0060 Dollar und konnte die Gewinne vom Vortag damit weitgehend halten. Am Mittwoch war der Euro erstmals seit September wieder über die Parität von 1,00 zum Dollar gestiegen. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch mit 1,0023 Dollar festgesetzt.

Mit Spannung erwartet wird am Devisenmarkt jetzt die Zinsentscheidung der EZB am Nachmittag. Ein Zinsschritt gilt an den Märkten dabei als praktisch fix. "Mit einer weiteren, kräftigen Zinserhöhung ist zu rechnen und marktseitig ist eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte fast vollständig eskomptiert", schreiben die Analysten der Helaba in der Früh. Neben der Zinsentscheidung gilt das Augenmerk der Märkte wie immer auch den begleitenden Kommentaren zum geldpolitischen Kurs.

Impulse könnten auch die am Nachmittag anstehenden US-Zahlen bringen. Erwartet werden Zahlen zu den Industrieaufträgen, den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sowie die erste Schätzung zum BIP-Wachstum im dritten Quartal.

"Das Wachstum dürfte sich nach der Enttäuschung des zweiten Quartals verbessert haben. Dies sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die USA in den kommenden Monaten eine Wachstumsabkühlung durchlaufen werde", so die Helaba-Analysten.

Zuletzt hatten schwache US-Daten und damit ein Rückgang der US-Zinserhöhungserwartungen den Dollar belastet. Angesichts der Datenlage glauben Marktteilnehmer, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungspfad mit Rücksicht auf die Konjunktur moderater gestalten könnte. Am Mittwoch hatte bereits die Bank of Canada mit einem überraschend moderaten Zinsschritt überrascht.

Aus technischer Sicht sehen sie das Bild für den Euro nach der Rückeroberung der Parität aufgehellt. Mehrere charttechnische Indikatoren lassen derzeit weitere Gewinne für den Euro möglich scheinen, so die Analysten.

mik/ger

