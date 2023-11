Devisen Wien (9.00) - Euro wenig bewegt bei 1,0629 Dollar

Der Euro-Kurs hat sich am Freitag im Frühhandel kaum bewegt. Knapp nach 9 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,0629 Dollar nach 1,0625 Dollar am Vorabend. Mit Spannung erwartet wird am Devisenmarkt derzeit der am Nachmittag anstehende monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Die US-Notenbank Fed beachtet bei ihren Zinsentscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt, von dem Bericht erhoffen sich Marktteilnehmer daher Hinweise auf die kommenden Schritte der Fed.

Die Analysten der Helaba erwarten von dem Bericht Zeichen einer Beruhigung am Arbeitsmarkt. "Zwar gibt es vonseiten der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe keine Hinweise auf eine deutliche Abkühlung, allerdings hat der ADP-Report den zweiten Monat in Folge enttäuscht", schreiben die Analysten. Sollte sich der Beschäftigungsabbau tatsächlich abkühlen, würde die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung weiter sinken, so die Experten.

ISIN EU0009652759 EU0009652759