Devisen Wien (9.00) - Euro wenig verändert zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh nur wenig bewegt zum US-Dollar gezeigt. Er notierte um 9 Uhr bei 1,0722 Dollar, nachdem er am Vorabend mit 1,0723 Dollar gehandelt worden war. Die Aufmerksamkeit richtet sich zunehmend auf die Zinsentscheidung der Federal Reserve am morgigen Mittwoch. Zum Beginn der Woche hatten die Turbulenzen am Bankensektor, hervorgerufen durch die Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS, im Mittelpunkt gestanden.

Vor dem Hintergrund der Probleme im Finanzsektor sprachen die Experten der Helaba von einem geldpolitischen Drahtseilakt der US-Notenbank. "Eigentlich kann die Fed bei dieser geldpolitischen Gratwanderung nur Fehler machen", so der Wortlaut. Denn eine Zinsanhebung zur Bekämpfung der weiterhin hohen Inflation würde wohl kaum zur Entschärfung der Lage in der Bankenbranche und den Finanzmärkten beitragen.

Allerdings könnten auch heutige Konjunkturveröffentlichungen noch das Handelsgeschehen prägen. So wird unter anderem das ZEW-Saldo erwartet. Darüber hinaus werden sich ranghohe EZB-Notenbanker zu Wort melden. Überdies stehen US-Immobiliendaten auf dem Programm.

sto/fpr

ISIN EU0009652759 EU0009652759