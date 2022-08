Devisen Wien (9.05) - Euro im frühen Handel behauptet

Der Euro hat am Donnerstag in der Früh etwas fester notiert. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 9.05 Uhr bei 1,0310 Dollar gehandelt und damit über dem Kurs vom Vorabend (1,0299 Dollar). Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0252 Dollar festgesetzt.

Die Inflation in den USA fiel im Juli mit 8,5 Prozent zum Vorjahresmonat niedriger aus als erwartet, was den Euro stark im Wert steigen ließ. Analysten waren im Schnitt von einer Teuerung von 8,7 Prozent ausgegangen, nachdem sie im Juni noch bei 9,1 Prozent ein neues 40-Jahreshoch erreicht hatte. Am Nachmittag könnten dann US-Erzeugerpreise einen weiteren Einblick in die Preisentwicklung geben und für Impulse an den Devisenmärkten sorgen.

"Bei knapp 1,0370 USD wurde der höchste Stand seit Anfang Juli erreicht", schreiben die Analysten der Helaba mit Bezug auf den gestrigen Tag. "Zu einem nachhaltigen Anstieg über die Hürden im Bereich 1,0350/60 USD ist es aber nicht gekommen, was wohl auch daran liegt, dass einige Fed-Vertreter weitere deutliche Zinserhöhungen in Aussicht gestellt haben."

spo/spa

