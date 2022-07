Devisen Wien (9.10) - Euro tendiert im frühen Handel etwas schwächer

Der Euro hat am Freitag in der Früh etwas schwächer zum US-Dollar tendiert. Gegen 9.10 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0206 Dollar, nach 1,0221 Dollar zum Vortagesschluss. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag mit 1,0199 Dollar festgelegt.

Der Euro habe von der EZB-Entscheidung, den Leitzins anzuheben, nicht profitieren können, stellen die Analysten der Helaba fest. Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Frankreich und dem Euroraum, die heute veröffentlicht werden, sollten den Experte nach keine Auswirkung auf die Gemeinschaftswährung haben.

Das technische Umfeld bleibe aber "konstruktiv", wie die Devisenanalysten schreiben. "Sollte die 21-Tagelinie bei 1,0272 USD überwunden werden, entstünde Potenzial bis 1,0350 USD", so ihr Kommentar.

Ein weiterer Belastungsfaktor für den Euro könnte die Regierungskrise in Italien sein. Hier war der Regierungschef Marion Draghi jüngst zurückgetreten. Im September soll es dann Neuwahlen geben.

