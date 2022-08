Devisen Wien (9.15) - Euro etwas schwächer bei 1,0159 Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel schwächer gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte kurz vor 9.15 Uhr mit 1,0159 US-Dollar und damit unter dem Niveau vom Vorabend (1,0178 Dollar). Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zum Wochenstart auf 1,0164 Dollar festgesetzt.

"Die in letzter Zeit veröffentlichten Konjunkturzahlen haben mehrheitlich enttäuscht und zu einem Anstieg der Risikoaversion beigetragen", resümieren die Analysten der Helaba die aktuelle Stimmung an den Märkten. Bei Unsicherheit flüchten Anleger oft in als sicher geltende Werte, zu denen der US-Dollar zählt.

Am Mittwoch wurde zudem das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht. "Die Erkenntnis aus diesem Protokoll ist, dass niemand im Komitee geneigt ist, die Möglichkeit von Zinssenkungen auch nur in Erwägung zu ziehen", urteilte Analyst Michael Hewson von CMC Markets. Oberstes Ziel der Fed bleibe demnach die Verringerung der Inflation.



