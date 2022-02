Devisen Wien (9.15) - Euro legt leicht zu auf 1,1378 Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel gegenüber dem Dollar leicht zugelegt. Zuletzt stand die Gemeinschaftswährung gegen 9.15 Uhr bei 1,1378 US-Dollar. Am Dienstag im Späthandel lag der Euro bei 1,1360 Dollar. Nachdem der Euro zu Beginn der Woche noch zeitweise unter 1,13 Dollar gehandelt worden war, hatte die Hoffnung auf Fortschritte bei den diplomatischen Bemühungen zur Entschärfung der Krise an der russisch-ukrainischen Grenze dem Euro zuletzt Auftrieb verliehen.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse der Anleger stärker auf die Geldpolitik richten. Am Abend steht die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed auf dem Programm. Anleger erhoffen sich Hinweise auf die Geschwindigkeit der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank, deren Beginn im März erwartet wird.

Außerdem rücken Konjunkturdaten stärker in den Fokus am Devisenmarkt. Am späten Vormittag werden Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone im Dezember erwartet und am Nachmittag entsprechende Daten zur Produktionsentwicklung in den USA. Am Markt wird jeweils mit einem Anstieg im Monatsvergleich gerechnet.

