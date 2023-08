Devisen Wien (9.15) - Euro wenig bewegt vor US-Arbeitsmarktbericht

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh wenig bewegt zum US-Dollar gezeigt. Gegen 9.15 Uhr hielt der Euro bei 1,0949 Dollar und damit kaum verändert zum Kurs am Vorabend. Vor dem monatlichen US-Arbeitsmarktbericht dürften sich die Kursbewegungen in Grenzen halten.

Allgemein wird im Juli mit einer weiter robusten Lage auf dem US-Jobmarkt gerechnet. Die Entwicklung der Beschäftigung spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Der starke Arbeitsmarkt sorgt für höhere Löhne, was die Inflation verstärken kann. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen, was dem US-Dollar Kursauftrieb verlieh.

Diesseits des Atlantiks verarbeiteten Händler unterdessen Industriedaten aus Deutschland. Die deutsche Industrie erhielt erneut deutlich mehr Bestellungen. Im Monatsvergleich seien sie um 7,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht, sie hatten im Vorfeld mit einem Rückgang gerechnet.

"Der im Juni insgesamt erneut sehr kräftige Auftragseingang darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die deutsche Industrie im Gegenwind von schwächelnder Globalkonjunktur, hohen Energiepreisen und gestiegenen Finanzierungskosten steht", kommentierten die Experten der Deutschen Bank die Veröffentlichung. "Das spiegelt sich auch in der Schwäche der einschlägigen Stimmungsindikatoren wider."

