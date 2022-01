Devisen Wien (9.25) - Euro stabil bei 1,1334 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel gegen den US-Dollar stabil gezeigt. Gegen 9.25 Uhr hielt die Gemeinschaftswährung bei 1,1334 Dollar. Am Dienstagabend hatte der Euro mit 1,1333 Dollar notiert. Die EZB hat den Euro-Richtkurs zuletzt mit 1,1367 Dollar ermittelt.

Zuletzt wurde der Euro vor allem durch den aufwertenden Dollar unter Druck gesetzt. Grund sind steigende Zinserwartungen an die US-Notenbank Federal Reserve. An den Finanzmärkten werden für dieses Jahr bis zu vier Zinsanhebungen durch die Fed erwartet, um der hohen Inflation von zuletzt sieben Prozent zu begegnen. In der Eurozone wird für dieses Jahr hingegen nicht mit Zinsanhebungen gerechnet.

Die in Früh veröffentlichten Inflationszahlen aus Deutschland und Großbritannien wirkten sich nicht merklich aus. Die britische Inflationsrate ist im Dezember auf 5,4 Prozent und damit den höchsten Stand seit 1992 gestiegen. Analysten hatten im Schnitt lediglich eine Rate von 5,2 Prozent erwartet.

Impulse könnten jetzt die am Nachmittag in den USA anstehenden Zahlen vom Immobilienmarkt bringen. Die Analysten der Helaba erwarten, dass die Daten zu Baubeginnen und Baugenehmigungen eine leichte Abschwächung zeigen könnten.

Das charttechnische Bild für den Euro trübt sich nach Einschätzung der Analysten unterdessen weiter ein. Die nächste markttechnische Unterstützung für die Gemeinschaftswährung sehen sie bei 1,1270 Dollar.

mik/ste

