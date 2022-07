Devisen Wien (9.30) - Euro leicht befestigt bei 1,0235 Dollar

Der Euro hat am Freitag im Frühhandel gegen den US-Dollar zugelegt und notiert damit wieder über der Marke von 1,02 Dollar. Bis 9.30 Uhr stieg der Euro auf 1,0235 Dollar nach 1,0166 Dollar am Vorabend. Für Impulse im Devisenhandel könnten jetzt die am Vormittag anstehenden Konjunkturdaten sorgen. Mit Spannung erwartet werden insbesondere die um 11 Uhr erwarteten Schätzungen für die Inflation und das BIP der Eurozone.

Nach Einschätzung der Helaba-Analysten könnte die Teuerung im Währungsraum auf ein neues Rekordhoch springen. Dies würde den Druck auf die EZB erhöhen, trotz der schwächelnden Konjunktur mit Zinserhöhungen gegenzusteuern.

Bei den am Nachmittag in den USA anstehenden Daten dürfte das Hauptaugenmerk laut Helaba vor allem auf dem Einkaufsmanagerindex für den Großraum Chicago liegen. Daneben wird auch das von der US-Notenbank Fed präferierte Inflationsmaß PCE veröffentlicht. Von der Kennzahl erhoffen Marktteilnehmer Hinweise auf die kommenden Zinsentscheidungen der Fed.

mik/spa

