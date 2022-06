Devisen Wien (9.30) - Euro rutscht knapp unter 1,04 US-Dollar

Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel knapp unter die Marke von 1,04 US-Dollar gerutscht. Gegen 9.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0398 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0431 Dollar festgelegt. Das bestimmende Thema am Markt ist der große Zinsschritt der US-Notenbank Fed vom Vorabend.

Die Fed hat im Kampf gegen die auf 40-Jahreshochs gestiegene Inflation am Vorabend den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöht und damit den größten Zinsschritt seit 1994 vollzogen. Die Währungshüter haben mit ihrem scharfen geldpolitischen Straffungskurs die Märkte aber nicht weiter verunsichert.

Bereits an der Wall Street reagierten die Anleger am Vorabend sehr positiv auf die Fed. Notenbankchef Jerome Powell gelang offenbar der Spagat zwischen konsequenter Straffung der Geldpolitik und Beruhigung der Märkte.

"Mit dieser deutlichen Verschärfung ihres Kurses will die US-Notenbank die hohe Inflation wieder unter Kontrolle bringen, selbst um den Preis einer wirtschaftlichen Abschwächung", schreiben die Experten der Commerzbank in einer ersten Reaktion. "Es kann jetzt kaum noch Zweifel daran bestehen, dass die Bekämpfung der hohen Inflation für die Fed oberste Priorität hat", so die Commerzbank.

mik

