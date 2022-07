Devisen Wien (9.30) - Euro stabil bei 1,026 USD, EZB und Gas im Fokus

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh nach den jüngsten Anstiegen vorerst stabilisiert. Gegen 9.30 Uhr hielt der Euro bei 1,0262 US-Dollar nach 1,0231 am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Dienstag mit 1,0245 Dollar ermittelt. Nachdem die Aussicht auf eine starke Zinserhöhung der EZB und Spekulationen über eine Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen den Euro zuletzt gestärkt hatten, dürften viele Anleger nun den EZB-Zinsentscheid am Donnerstag abwarten.

Die EZB könnte jüngsten Berichten zufolge bei ihrer Ratssitzung eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte statt der bisher signalisierten 25 Punkte beschließen. In der Notenbank gibt es angesichts der hohen Inflation Überlegungen zu einem größeren Zinsschritt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Kreise. In jedem Fall würde es sich dabei um die erste Zinserhöhung seit elf Jahren handeln.

Angetrieben wurde der Euro zuletzt auch von einem Bericht über eine mögliche Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen über die derzeit für Wartungsarbeiten geschlossene Pipeline Nord Stream 1. Laut zwei mit der Sache vertrauten Quellen sollen die Gaslieferungen aufgenommen werden, allerdings nur mit der schon vorher eingeschränkten Kapazität, berichtete die Agentur Reuters am Dienstag.

Mittlerweile hat auch Russlands Präsident Wladimir Putin bekräftigt, dass der russische Gaskonzern Gazprom seine Verpflichtungen "in vollem Umfang" erfüllen werde. Sollte Russland eine in Kanada reparierte Turbine für die Ostsee-Pipeline nicht zurückerhalten, drohe aber Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität der Leitung nochmals deutlich zu fallen, sagte Putin.

Für Unsicherheit am Devisenmarkt sorgte am Mittwoch neben den anhaltenden Inflations- und Konjunkturängsten auch weiter die Regierungskrise in Italien. Am Vormittag tritt Italiens Ministerpräsident Mario Draghi vor den Senat. Es werden Signale erwartet, ob der international geschätzte Politiker trotz Regierungskrise weitermachen will. Vermutlich am frühen Abend soll eine Vertrauensabstimmung folgen.

Impulse könnten schließlich auch die im Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten bringen. Um 16 Uhr veröffentlicht die EU-Kommission Daten zum Verbrauchervertrauen. "Obwohl bereits in den Vormonaten sinkende Stimmungswerte beobachtet werden konnten, gibt es wenig Anzeichen für eine Aufhellung", schreiben die Analysten der Helaba am Mittwoch. Sie erwarten angesichts schwacher Aktienkurse, hoher Inflationsraten, der Gaskrise und des Ukraine-Kriegs eine weitere Eintrübung der Verbraucherstimmung. Zeitgleich stehen in den USA Zahlen zu den Verkäufen bestehender Eigenheime an.

mik/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759