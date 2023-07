Devisen Wien (9.30) - Euro steigt vor EZB-Zinsentscheid auf 1,112 USD

Der Euro hat am Donnerstag im Frühhandel leicht gegen den US-Dollar zugelegt. Bis gegen 9.25 Uhr stieg der Euro-Kurs auf 1,1117 Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwoch zuletzt mit 1,1100 Dollar festgesetzt. Mit Spannung erwartet wird am Devisenmarkt jetzt die Zinsentscheidung der EZB um 14.15 Uhr.

Erwartet wird von der EZB eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. "Vertreter der Zentralbank inklusive Präsidentin Lagarde haben einen solchen Schritt in Aussicht gestellt. Ähnlich wie bei der Fed bleibt jedoch die Frage, ob dann das Ende der Fahnenstange erreicht ist, oder ob es weitere Erhöhungen geben wird", schreiben die Analysten der Helaba.

Die Experten erwarten aber nicht, dass die EZB heute die Zinserhöhungserwartungen für den Rest des Jahres weiter forcieren wird. "Insofern dürften dem Euro daher Impulse für einen weiteren Anstieg und ein neues Hoch fehlen", so die Analysten.

