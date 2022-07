Devisen Wien (9.30) - Euro wenig bewegt bei 1,0188 Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im Frühhandel nach den Anstiegen vom Vorabend vorerst gegen den US-Dollar stabilisiert. Gegen 9.30 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0188 Dollar, nach 1,0191 Dollar am Vorabend. Der Euro hatte am Mittwoch im Späthandel nach dem Zinsschritt der US-Notenbank Fed deutlich gegen den Dollar zugelegt.

Die Fed hatte am Vorabend ihr Leitzinsband im Kampf gegen die Inflation um 75 Basispunkte angehoben. Der Schritt war an den Märkten weitgehend erwartet worden und unterstützte den Dollar nicht.

Damit hat die Fed heuer die Zinsen in Summe schon um 2,25 Basispunkte angehoben. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Stimmungseintrübung dürfte die Notenbank nach Einschätzung der Helaba-Analysten bei ihrem Zinserhöhungspfad nun das Tempo zurücknehmen.

Impulse könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden Zahlen zum BIP-Wachstum in den USA bringen. Ein nur schwaches Wachstum könnte die Erwartung weniger großer Zinserhöhungen untermauern, schreiben die Helaba-Analysten. Veröffentlicht werden am Nachmittag in den USA auch Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. In Europa stehen zudem um 11 Uhr Daten zum EU-Industrie- und Verbrauchervertrauen an.

mik/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759