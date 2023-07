Devisen Wien (Früh) - Euro auf höchstem Stand seit Februar 2022

Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar auf dem höchsten Stand seit Ende Februar 2022 gezeigt. Die Gemeinschaftswährung hielt gegen 9.10 Uhr bei 1,1267 Dollar, nachdem sie am Vorabend mit 1,1236 Dollar gehandelt worden war.

Beflügelt wird die Gemeinschaftswährung seit einigen Tagen durch die Aussicht auf ein Ende der Zinsanhebungen durch die US-Zentralbank Fed. Verantwortlich dafür sind fallende Inflationsraten, die den Kampf der Fed gegen die hohe Teuerung weniger dringlich erscheinen lassen. Nach kräftigen Zinsanhebungen seit März 2022 wird an den Märkten für heuer aktuell mit nur noch einer weiteren Zinsanhebung gerechnet.

Die Aufmerksamkeit richtet sich heute vor dem Hintergrund der Fed-Geldpolitik auf US-Konjunkturdaten. Veröffentlicht werden sowohl Einzelhandelsumsätze als auch Daten aus der Industrie und zum Immobilienmarkt. Bei den US-Einzelhandelszahlen seien die Vorzeichen laut Helaba positiv, wenngleich es zu beachten gilt, dass es sich hierbei um nominale Daten handelt und Preisentwicklungen daher das reale Bild überzeichnen können. "Dessen ungeachtet sollten der gestiegene Pkw-Absatz und die jüngste Stimmungsverbesserung unter den Konsumenten einen Anstieg ermöglicht haben."

