Devisen Wien (Früh) - Euro auf tiefstem Stand seit knapp 20 Jahren

Der Euro ist am Montag in der Früh gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit knapp 20 Jahren gefallen, konnte sich kurz vor neun Uhr auf 0,9912 Dollar etwas erholen. Zuvor war die Gemeinschaftswährung bis auf 0,9878 Dollar gefallen, was laut Marktexperten auf wieder rasant steigende Gaspreise zurückzuführen war.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 0,9993 (Donnerstag: 1,0004) Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 0,9967 Dollar.

Die ungewisse Energieversorgung in Europa machte in der Früh gehörig Druck auf den Euro, so Marktbeobachter. Datenseitig dürften sich die Blicke heute unter anderem auf das sentix-Investorenvertrauen für die Eurozone richten. Aus den USA werden indes keine Impulse erwartet, da feiertagsbedingt keine Veröffentlichungen anstehen.

