Devisen Wien (Früh) - Euro bei 0,9660 US-Dollar etwas leichter

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh etwas tiefer zum US-Dollar präsentiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 0,9660 Dollar und damit weniger als noch im späten US-Handel, als der Euro bei 0,9746 Dollar lag. Am Vortag hatte der Euro bei 0,9536 Dollar noch den tiefsten Stand seit 20 Jahren markiert.

"Die Gemengelage aus Rezessionssignalen, die in Europa stärker ausfallen als in den USA, und der aggressiven Fed-Politik, die die EZB ins Hintertreffen geraten lässt, bringt den Euro unter Druck und der in der zweiten Jahreshälfte 2021 etablierte Abwärtstrend gewinnt an Kraft und Dynamik", schreiben die Helaba-Analysten.

Am Berichtstag stehen aktuelle Inflationszahlen aus Deutschland im Fokus. Bei den anstehenden, vorläufigen Verbraucherpreisen in Deutschland ist nach Einschätzung der Helaba-Experten mit einem erneuten Anstieg zu rechnen. Hier lässt der massive Anstieg der Erzeugerpreise im August nichts Gutes erahnen - ebenso wie der Tankrabatt, der Ende August ausgelaufen ist, hieß es weiter. Ein Anstieg der Jahresteuerungsrate deutlich über 9 Prozent sei wahrscheinlich.

