Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0025 US-Dollar wenig verändert

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh weiterhin knapp über der Parität zum US-Dollar präsentiert. Gegen 8.30 Uhr notierte der Euro mit 1,0025 Dollar und zeigte sich damit nur wenig verändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,0067 Dollar festgesetzt.

Von der hohen US-Inflation konnte der US-Dollar am Vortag nur vorübergehend profitieren und im Tief sank der Euro bis auf 0,9998 Dollar, schreiben die Helaba-Analysten. Zum einen war nach Einschätzung der Experten eine Rekordinflation erwartet worden, zum anderen sind auch die Zinserwartungen in den USA schon deutlich ausgeprägter als in Europa.

Auch am Berichtstag steht die Preisentwicklung in den USA im Fokus. Bei den heute anstehenden US-Produzentenpreisen ist laut Helaba ein kleiner Rückgang der Gesamtrate möglich. Von Entspannung kann allerdings noch nicht gesprochen werden, hieß es weiter.

ste/spo

ISIN EU0009652759 EU0009652759