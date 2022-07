Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0039 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch knapp über der Parität zum US-Dollar präsentiert. Gegen 8.30 Uhr notierte der Euro mit 1,0039 Dollar und zeigte sich damit nur wenig verändert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0042 Dollar festgesetzt.

Der Euro hatte am Vortag erstmals seit fast 20 Jahren das Austauschverhältnis von Eins zu Eins zum Dollar erreicht. Zahlreiche Unsicherheitsfaktoren und die erhöhte Risikoaversion halten das Interesse am US-Dollar aufrecht, während Befürchtungen einer Gaskrise in Europa den Euro tendenziell schwächen, schreiben die Helaba-Analysten. Der Euro dürfte nach Einschätzung der Experten in der Defensive bleiben, auch vor dem Hintergrund der heute anstehenden US-Inflation, die auf die Notwendigkeit weiterer Leitzinserhöhungen seitens der Fed aufmerksam machen wird.

ste/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759