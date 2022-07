Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0212 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar gut behauptet präsentiert. Kurz vor 9 Uhr notierte er bei 1,0212 Dollar, nachdem er am Vorabend bei 1,0186 Dollar notiert hatte. Am Mittwoch war die Gemeinschaftswährung erstmals seit 20 Jahren unter 1,02 US-Dollar gefallen.

Der Realrenditevorteil der USA gegenüber Deutschland ist in den vergangenen Tagen deutlich größer geworden, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Dies dürfte nach Einschätzung der Experten, zusammen mit den Sorgen vor einer Gaskrise in Europa, für die Schwäche des Euros gegenüber dem US-Dollar mitverantwortlich sein.

ste/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759