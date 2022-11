Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0340 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit leichten Zuwächsen präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte um 8.45 Uhr bei 1,0340 Dollar, nachdem sie am Dienstagabend mit 1,0295 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor in Frankfurt auf 1,0274 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. In Europa werden Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. Die Indikatoren geben einen Hinweis auf den Zustand der Konjunktur. In den USA richten sich die Blicke unter anderem auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die aufgrund des Nationalfeiertags "Thanksgiving" auf die Wochenmitte vorverschoben wurden. Am Abend veröffentlicht die Federal Reserve zudem ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung.

ISIN EU0009652759 EU0009652759