Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0434 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar mit weiteren Zuwächsen präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.30 Uhr bei 1,0434 Dollar, nachdem sie am Mittwochabend mit 1,0397 Dollar gehandelt worden war.

"Die Argumente für einen Jumbo-Zinsschritt der EZB im Dezember sind zuletzt zahlreicher geworden, weil sich Stimmungsindikatoren bei Unternehmen und Verbrauchern per saldo verbessert haben und dies heute mit dem ifo-Index wohl eine Fortsetzung findet", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Marktseitig werden etwas mehr als 50 Basispunkte eingepreist, was nach Meinung von EZB-Ratsmitglied Simkus das "Minimum" wäre.

Trotzdem zeigen sich die verschiedenen Segmente des Finanzmarktes in jüngster Zeit wenig davon beeindruckt, weil Marktteilnehmer den Zinsgipfel im Fokus haben und vor allem in den USA immer deutlicher wird, dass das Zinstempo gedrosselt wird, hieß es weiter von den Experten. Laut Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung ist die Mehrheit der FOMC-Mitglieder für eine Drosselung des Zinsanstiegs.

ISIN EU0009652759 EU0009652759