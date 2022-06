Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0528 US-Dollar

Der Euro hat sich am Montag in der Früh mit leichten Zuwächsen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Er notierte um 8.30 Uhr bei 1,0528 Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung am Freitagabend knapp unter der Marke von 1,05 Dollar gehandelt worden war. Konjunkturseitig standen deutsche Erzeugerpreise im Fokus.

So haben die deutschen Hersteller ihre Preise infolge des Ukraine-Kriegs im Mai abermals in Rekordtempo erhöht. Sie stiegen um durchschnittlich 33,6 Prozent. "Dies war der höchste Anstieg gegenüber einem Vorjahresmonat seit Beginn der Erhebung im Jahr 1949", teilte das Statistische Bundesamt mit. "Damit verzeichneten die gewerblichen Erzeugerpreise seit Dezember 2021 jeden Monat neue Rekordanstiege."

Der Ausgang der französischen Parlamentswahl vom Wochenende spielte am Devisenmarkt indes keine große Rolle. Erstmals seit Jahrzehnten muss ein französischer Präsident ohne absolute Parlamentsmehrheit regieren.

sto/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759